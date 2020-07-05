أغنية جيتني مكسور لـ أصالة تحصد 10.5 ملايين مشاهدة

حققت أغنية جيتني مكسور للفنانة السورية أصالة نصري 10 ملايين و574 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناتها على يوتيوب، في منتصف يونيو الجاري.

واحتلت أغنية جيتني مكسور، لـ أصالة، المركز 18 ضمن لائحة الأكثر تداولا بقناة يوتيوب، بعد تصدرها التريند في اليوم الأول من طرحها.

"جيتني مكسور" هي أغنية خليجية من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس، مكساج.

وتواصل أصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد آخر ألبوماتها " في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.

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