فضل شاكر يتخطى 5 ملايين مشاهدة بـ غيب

القاهرة - لايف ستايل
تخطى الفنان فضل شاكر، حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة بأغنية "غيب" التي حققت 5 ملايين و118 ألف مشاهدة، منذ طرحها في الأول من يونيو الماضي عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
أغنية "غيب" لـ فضل شاكر، من كلمات محمد الرفاعى، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم إضافة إلى المكس والماستر لياسر أنور.
تقول كلمات الأغنية "غيب" التى جاءت باللهجة المصرية: غيب عن عينى لو مرتاح، واعتبره حب وراح، وانساني عن نفسي، مش هانساك، روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير، وكفاية اللي أنا عشته معاك في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني، وعايزني آنسى، إزاي يا عمري يا حتة مني، معقول هاتبعد يا ريت جاوبني الخوف قاتلني، لو سهل تنسى انا عمري ما نسى وغصب عني يااااه ده اللي افتكرته حبيب بيقولي كله نصيب، اه يا قلبي ده مفيش كلام يتقال، بان كل اللي كان جواك، من جوه انا شايفك ريحني جوايا الف سؤال".
كما تخطت أغنية "بتوحشيني" للفنان فضل شاكر،8 ملايين مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية له على يوتيوب، منذ شهر.
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