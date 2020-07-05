اسم رجاء الجداوي يتصدر "تريند" موقع "تويتر": "فقدنا أيقونة وممثلة عظيمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصدر اسم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي "تريند" موقع التغريدات الشهير "تويتر"، وحرص عدد كبير من جمهورها والفنانين على المشاركة في وداعها عبر صفحاتهم على الموقع.

وكتب في وداعها الجمهور "رمز الشياكة وممثلة عظيمة"، "كنت دايما بحبها وحبيتها اكتر بعد حوارها مع علي نجيم، قلبها نقي وروحها حلوة"، "أكتر ست شيك في العالم العربي كله"، "هتوحشينا"، "حقيقي فقدنا أيقونة"، "إلى اللقاء يا أميرة مصر".

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كما كتبت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي "وداعاً الممثلة القديرة رجاء الجداوي سنشتاق لك، لفنّك الراقي ولجمال أدوارك وتمثيلك.. رحمها الله وألهم ذويها الصبر والسلوان.. إنا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

وقالت عن رحيلها الفنانة ماجي بوغصن "صباح حزين جدا. كم هو مؤلم رحيلك.. رجاء الجداوي أسعدتِ الملايين بعطائك وخفة روحك. الرحمة على روحك الطاهرة. ستبقين حاضرة فينا".

رجاء الجداوي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 5 يوليو، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد، الذي أصابها قبل أكثر من شهر.