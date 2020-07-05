"المتحدة للخدمات الإعلامية" تنعى رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بيانا نعت فيه ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بعد أن وافتها المنية صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 82 عاما، داعية الله أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وأحسن الله عزاء أهلها وذويها.

كانت رجاء الجداوي نقلت إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا، أول يونيو الماضي، وبعدها نقلت لغرفة العناية المركزة واضطر الأطباء للجوء لجهاز تنفس صناعي بعد انخفاض نسبة الأكسجين بالدم، بعدها حقنها الأطباء ببلازما المتعافين، ومنذ أيام نقلت على جهاز تنفس تداخلي حنجري، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية.