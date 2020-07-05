رجاء الجداوي في رحاب الله - تغطية مباشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

ولدت رجاء الجداوي في مدينة الإسماعيلية 6 سبتمبر 1938، قبل ان تنتقل إلى القاهرة بصحبة شقيقها للإقامة عند خالتها الفنانة تحية كاريوكا.

كانت قبل دخولها عالم الفن تعمل عارضة أزياء. شاركت في أول عمل سينمائي في 1958 وكان فيلم "غريبة"، وواصلت رحلتها الفنية بعدها والتي امتدت طوال أكثر من 60 سنة.

تزوجت الجداوي من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق حسن مختار سنة 1970 وأنجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة.

من أشهر الأفلام التي قدمتها "دعاء الكروان، إشاعة حب"، ولها مسرحيات خاصة ومميزة مع الفنان الكبير عادل إمام بينها "الواد سيد الشغال والزعيم".

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حصلت الراحلة على "وشاح سمراء القاهرة" في كرنفال بحديقة الأندلس، الذي حصلت من خلاله على جائزة "ملكة حوض البحر المتوسط".

وأصيبت الفنانة الراحلة بفيروس كورونا أثناء تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل "لعبة النسيان"، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية.

ظلت في مستشفى العزل 43 يوما حتى فارقت الحية صبيحة السبت تاركة خلفها تاريخا فنيا حافلا.

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