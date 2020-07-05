أشرف زكي: جثمان رجاء الجداوي يتوجه للبساتين ولا عزاء على المقابر

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الفنان أشرف زكي، إن جثمان الفنانة رجاء الجداوي، خرج منذ قليل، من مستشفى العزل بالإسماعيلية متوجهًا إلى مقابر الأسرة بالبساتين.

وأضاف، أنه لا مراسم عزاء أمام المقابر، حيث سيتم دفنها بمعرفة الطب الوقائي، وقد تم الصلاة على الجثمان داخل المستشفى.

واستطرد "زكي"، أن أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوي، ترافق الجثمان بعد خروجه من المستشفى.

وفي سياق متصل، كشف زكي أنه علم من المستشفى الذي كانت تعالج بها الفنانة رجاء الجداوي، أن حالتها خطيرة جدًا جدًا وذلك قبل وفاتها بساعات، ووقتها أدرك حسبما وصف أن الوضع أصبح صعب.

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وكانت تعاني الفنانة الراحلة قبل وفاتها بأزمة كبيرة في التنفس بسبب تليف الرئتين، بعد تأثرهما بشكل كبير من الفيروس.

وكانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجتها إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

وأعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا.