رجاء الجداوي في حضرة الرؤساء.."ناصر" كلفها بتمصير عروض الأزياء وأبكت "السيسي" بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

من عالم الأزياء إلى دنيا الفن، ومنها إلى التقدير الرئاسي، حفلت مسيرة الفنانة رجاء الجداوي بالثناء والمحبة، والإشادة بالشياكة في كل تفاصيل حياتها، وهو ما جعلها محل ثقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ونالت عنه تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أبكته بكلماتها باحتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

ملكة جمال القطن المصري والزعيم ناصر

بدأت رحلة رجاء الجداوي مع عالم الجمال والأزياء عام 1958، وكان عمرها وقتها 20 عاما، إذ فازت بلقب "ملكة القطن المصري"، وضمت لجنة الاختيار الشاعر صلاح جاهين، الكتاب مصطفى أمين، كمال الملاح، فتحي أبو الفضل، والمخرج أحمد بدرخان.

وفي يوم الاختبار سألها فتحي أبو الفضل عما تعرفه عن القطن المصري، فردة مُعددة أنواعه، لتنال اللقب متفوقة على فتيات أخريات. ثم سافرت لتمثل القطن المصري في مسابقات دولية تتنافس فيها ممثلات عن أقطان البلاد الأخرى.

و بعد 3 سنوات من حصد اللقب بدأت رحلة رجاء في عالم الموضة، عندما وقفت أمام الجمهور لأول مرة في عرض أزياء عام 1961، حسبما كشفت خلال تكريمها في مهرجان سينما المرأة.

وعند تكريمها في مدريد على هامش مهر جان الموضة العربي الأسباني فى مارس 2019، قالت رجاء إن الرئيس جمال عبد الناصر كان لديه رغبة أنه لا يمثل مصر في الخارج إلا من يحمل الجنسية المصرية.

وذكرت الجداوي أن الرئيس جمال عبد الناصر كلفها، بإخراج جيل جديد من العارضات كلهن مصريات، وهو ما نفذته فعلا، وكانت البداية من عام 1969 ، إذ مثلت بفريقها من عارضى وعارضات الأزياء بلدهم مصر في الخارج، وراحت تجوب دول العالم، بعروض أزياء تاريخية وحديثة.

دموع وإشادة من الرئيس السيسي

فى ديسمبر 2018 ألقت الفنانة رجاء الجداوي، كلمة أثناء تقديمها الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة خلال تقديمهم لعروض أزياء من تصميمها، وذلك خلال مشاركتها في فاعليات احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "قادرون بإختلاف"، أبكت الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجهت "الجداوي"، كلمتها للحضور وللرئيس السيسي، قائلة: "أنا مش جاية عرض الأزياء، لكني جاية أبلغ شبابنا ذوي الهمم، أن سيادتك بتحبهم أوي أوي، ومصر كلها بتحبهم أوي، عايزين كلنا نقف جنبهم ونحتويهم، ونأكدلهم أن قدراتهم لا تقل عن قدرات الشخص الطبيعي إطلاقاً".

وتابعت "الجداوي"،" أن القدرات الخاصة لدي البشر جميعا تتفاوت بصورة نسبية بين الشخص والاَخر، ولولا هذا التفوات ما كان تحقق إبداع ونجاح وتنافس بين البعض والآخر، مشيرة إلى انها حينما أكتشفها نجوم الأزياء في سابق عهدها، كانت لا تعي ما هي عروض الأزياء.

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واختتمت بالقول،" إنها حينما تأكدت من موهبتها، أخذت أن تنميها وتجتهد وتستمع إلى كل الأراء البنائة والهدامة كي تتعلم منها، حتى وصلت إلى أن تكون عارضة الأزياء الأولى في مصر والوطن العربي".

ومن جهته أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بكلمة الفنانة رجاء الجداوى ، وقال لها:"ربنا يديكى الصحة ويكرمك وتفضلى طول عمرك شيك جدًا، فى كل شيء، وليس الملبس فقط".

من جانبها، أعربت الفنانة الكبيرة عن سعادتها البالغة بكلمات الرئيس، ودخلت في نوبة بكاء فرحًا بثناء الرئيس " السيسي" عليها، وقالت :"أنا حصلت أعلى وسام النهاردة..متشكرة جدًا".

بكاء الرئيس السيسي لكلمة رجاء

رد الرئيس السيسي على كلمة رجاء الجداوي