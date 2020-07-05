"وجعتينا كلنا".. نجوم الفن يودعون رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - حالة من الصدمة عاشها الوسط الفني، بعد وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، منذ قليل بمستشفى العزل بالإسماعيلية، وعبر العديد من نجوم الفن عن حزنهم وصدمتهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وإليكم أبرز رسائل النجوم..

عمرو دياب

كتب عبر حسابه على تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان".

أمينة

وكتبت المطربة أمينة، عبر حسابها على إنستجرام: "الله يرحمك يا حبيبتى يا رب.. اللهم يا حنان يامنان يا واسع الغفران اغفر لها وارحمها واعفها واعفو عنها اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد اللهم نقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.. اللهم أبدلها دار خير من دارها وأهل خير من أهلها وآنس وحشتها وثبتها عند السؤال.. اللهم إن كانت محسنه فزد في حسناتها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها يا أرحم الراحمين.. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.. اللهم إن رحمتك وسعت كل شئ وهى شئ فارحمها يالله أنت بعزتك وجلالك غنى عن عذابها اللهم أميين يارب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الرجاء الدعاء الدعاء الدعاء.. اللهم ارحم موتانا جميعا.. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أن لله وأن إليه راجعون البقاء لله".

إيمي سمير غانم

كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحمك يا أمي وصاحبتي وأغلى الناس في قلبي من وأنا طفلة.. ربنا يرحمك ويصبر بنتك وكل أهلك وحبايبك.. ربنا يجمعنا في الجنة يارب إن شاء الله.. بحبك".

شيكو

وكتب شيكو: "مفيش كلمات توصف رجاء الجداوي واللي انتو شوفتوه من طيبتها على الشاشة وفي البرامج ميجيش فعلا ١٠٪ من طيبتها ومشاعرها الطيبة وأمومتها لكل اللي حواليها.. كان ليا الشرف إني عرفتها في الحقيقة وليا الشرف إني اشتغلت معاها ومش مصدق إني بحط صورتها واكتب عن رحيلها.. ادعولها كتير وادعوا لأميرة بنتها لأنها كانت كل حاجة في حياتها.. الوداع يا أشيك فنانة قلبًا وقالبًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون... إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا رجاء لمحزونون اللهم ارضى عنها واغفر لها وارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة واجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة.. الفاتحة".

المطربة أحلام

فيما كتبت المطرية أحلام: "‏اللهم اغفر لها وارحمها يارب.. ادعو لها".

نسرين أمين

كتبت: "البقاء والدوام لله ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته".

حنان ترك

وكتبت حنان ترك: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لله ما أعطى ولله ما أخذ.. عظم الله أجرك يا أميرة وأجارك في مصيبتك ومصيبتنا.. ربنا يصبرك.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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دنيا سمير غانم

كتبت عبر حسابها الرسمي: "يارب إرحمها واغفر لها واعف عنها وصبرنا على فراقها، حقيقي مثال للأم الجدعة المشرفة المكافحة الحكيمة الأنيقة الطيبة البشوشة وصفات كتير أوي جميلة الله يرحمك هتفضلي جوة قلوبنا بجمال روحك ونصايحك وخفة دمك وحبك واحترامك لكل زمايلك ولبلدك.. إنا لله و إنا إليه راجعون.. نسألكم الفاتحة".

شريف منير

كتب: "ربنا يرحمك يا حبيبتي.. وجعتينا كلنا.. إنا لله وإنا إليه لراجعون".

هيفاء وهبي

كتبت: "وداعاً الممثلة القديرة رجاء الجداوي سنشتاق لك، لفنّك الراقي ولجمال أدوارك وتمثيلك.. رحمها الله والهم ذويها الصبر والسلوان.. إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

نيشان

كتب: "خبر وفاة رجاء الجداوي حزين جدًّا ..رحمها الله.. البقاء لله".

تركي آل الشيخ

كتب: "رحم الله الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي.. رحل جسدك.. لكن ستبقي في القلب.. لا أنسى كلماتك الرقيقة في كل لقاء يجمعنا.. إلى جنة الخلد آمين".

إليسا

كتبت: "وداعاً رجاء الجداوي.. الموت كان أسرع وصراعك كان قاسي كتير.. الراحة لنفسك الطاهرة والعزاء لكل محبينك وأنا منهن أكيد.. رجاء الجداوي شمس من شموس السينما والتمثيل بمصر والعالم العربي كلو."

وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وأعلن الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".

ودخلت رجاء الجداوي المجال الفني من خلال عالم الأزياء والمسرح والسينما. وكانت بدايتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958.

وتزوجت رجاء الجداوي من حسن مختار حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق في 22 نوفمبر 1970. وأنجبت منه ابنتها "أميرة".

ومن أبرز أعمالها الواد سيد الشغال، عصابة حمادة وتوتو، البيه البواب، حدوتة مصرية، هاتولي راجل، دعاء الكروان، تيمور وشفيقة، كركر، السلم والثعبان، حنفى الأبهة، البيه البواب، الثلاثة يشتغلونها.. والعديد من الأعمال الفنية المختلفة.