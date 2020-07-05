في حادث أليم.. الفنان محمد محمود يعلن وفاة زوج ابنته



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الفنان محمد محمود، منذ قليل، وفاة زوج ابنته المهندس يوسف عادل، في حادث أليم. وكتب، محمد محمود عبر حسابه على فيسبوك: "توفي لرحمة الله زوج بنت الفنان محمد محمود، المهندس يوسف عادل إثر حادث أليم، أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة". يذكر أن الفنان محمد محمود شارك في شهر رمضان الماضي في بطولة مسلسل "عمر ودياب" مع الفنان علي ربيع ومصطفى خاطر والمخرج معتز التوني.

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