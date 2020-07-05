تراند اليوم : ابنة رجاء الجداوي تصدم متابعيها بنبأ سيء عن والدتها: في ذمة الله

صدمت ابنة الفنانة رجاء الجداوي متابعيها بخبر مؤلم عن والدتها.

وقالت في تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك" : مامي مازلت في الرعاية المركزه والحاله حرجه ولكن ربنا موجود هو القادر وهو الشافي.

ثم عادت وكشفت بعدها بساعات قليلة عن وفاتها بفيروس كورونا عن عمر يناهز 82 سنة.

كشفت مصادر طبية من داخل مستشفى العزل الذي ترقد فيه الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن تطورات محزنة في حالتها الصحية.

وقالت المصادر إن حالة الفنانة رجاء الجداوي لم تتحسن منذ وضعها على جهاز تنفسي حنجري قبل أسبوعين.

Advertisements

وأشار المصدر إلى أن الأطباء أوقفوا حقنها بالبلازما بسبب عدم تأثيرها بشكل إيجابي على حالتها وعدم حدوث أي تقدم بعد حقنها بالجرعات الأولى.

وأوضح المصدر أنهم لن يجروا مسحة رابعة للتأكد من سلبية حالتها تجاه كورونا ، مؤكدًا أن الأولولية الآن في تحسن الحالة الصحية لها وانتعاش مؤشراتها الحيوية.

وأكد المصدر أن كبر سن الفنانة هو السبب الرئيسي في تدهور حالتها الصحية .

