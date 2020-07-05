نعت الفنانة حنان ترك، الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
كتبت "حنان" عبر حسابها قائلة: (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخليجنتي).. لله ما أعطى ولله ما أخذ.. عظم الله أجرك يا أميرة، وأجارك في مصيبتك ومصيبتنا.. ربنا يصبرك.. و"إنا لله وإنا إليه راجعون".
يذكر أن القديرة رجاء الجداوي رحلت بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، وتواجدت بمستشفى العزل43 يومًا، وشهدت الأيام الأخيرة تدهورًا مفاجئًا في حالتها الصحية.
يذكر أن آخر أعمال الراحلة مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، الطفل آدم وهدان، إخراج أحمد شفيق، تدور أحداثه حول رقية التي تستيقظ بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في السنوات الست الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانته.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة رجاء الجداوي.. حنان ترك: عظّم الله أجرك يا أميرة وأجارك في مصيبتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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