البيت الفني للمسرح ينعى الفنانة رجاء الجداوي

نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين، الفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية منذ قليل، بعد حياة حافلة بالأعمال الفنية المتنوعة من خلال المسرح والسينما والدراما، التي لن ينساها الجمهور المصري والعربي.
تمنى البيت الفني للمسرح للراحلة رجاء الجداوي أن يسكنهاالله فسيح جناته، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.
يذكر أن القديرة رجاء الجداوي رحلت بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، وتواجدت بمستشفى العزل 43 يومًا، وشهدت الأيام الاخيرة تدهورًا مفاجئًا في حالتها الصحية.
يذكر أن آخر أعمال الراحلة مسلسل "لعبة النسيان"، الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي مع النجمة دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، الطفل آدم وهدان، إخراج أحمد. شفيق، تدور أحداثه حول رقية التي تستيقظ بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في السنوات الست الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.
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