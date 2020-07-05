محمد هنيدي ينعى رجاء الجداوي

نعى النجم الكبير محمد هنيدي، النجمة القديرة رجاء الجداوي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
نشر هنيدي صورة لرجاء، وعلق عليها ناعيًا: البقاء لله الفنانة رجاء الجداوي.. ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته.
توفيت النجمة القديرة رجاء الجداوى بعد وجودها لمدة43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا.
كانت رجاء الجداوى، توجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، داخل العناية المركزة بمستشفىأبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.
وأجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليلpcr، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة التى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.
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