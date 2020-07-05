نقيب المهن التمثيلية ينعى رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

نعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
كتب نقيب المهن التمثيلية عبر حسابه قائلًا: "وداعًا يا أغلى الناس"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور متمنينللراحلة أن يتغمدها الله بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
يذكر أن القديرة رجاء الجداوي رحلت بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، وتواجدت بمستشفى العزل 43 يومًا، حيث تواجدت أخيرًا على جهاز تنفس اصطناعى اختراقى، داخل العناية المركزةالمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.
يذكر أن آخر أعمال الراحلة مسلسل "لعبة النسيان " للنجمة دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، انجي المقدم، الطفل آدم وهدان، إخراج أحمد. شفيق، تدور أحداثه حول رقية التي تستيقظ بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في السنوات الست الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.
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