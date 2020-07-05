بصورة تكريمها.. تركي آل الشيخ يقدم واجب العزاء في رجاء الجداوي

قدم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، واجب العزاء في النجمة القديرة رجاء الجداوي، جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ونعى المستشار تركي آل الشيخ، الفنانة رجاء الجداوي قائلًا: رحم الله الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي.. رحل جسدك.. لكن ستبقي في القلب.. لا أنسى كلماتكالرقيقة في كل لقاء يجمعنا.. إلى جنة الخلد آمين.
توفيت النجمة القديرة رجاء الجداوى بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر ناهز 82 عامًا.
كانت رجاء الجداوى، تتواجد على جهاز تنفس اصطناعي اختراقي، داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.
أجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليلpcr، كانت الأولى بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة التى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته إيجابية.
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