كريم عبدالعزيز ينعى رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

نعى النجم كريم عبدالعزيز، الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
نشر كريم صورة لرجاء الجداوي، وعلق عليها ناعيًا: البقاء لله الأستاذة رجاء الجداوي.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويرزق أسرتها الصبر والسلوان.
يذكر أن النجمة القديرة رجاء الجداوي توفت منذ
كانت رجاء الجداوى، تتواجد على جهاز تنفس اصطناعي اختراقي، داخل العنايةالمركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.
وأجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليلpcr، كانت الأولى بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجتها إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجتها إيجابية، والمسحة الثالثة التى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها إيجابية.
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