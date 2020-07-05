نعى الطفل آدم وهدان، الفنانة القديرة رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
كتب "وهدان" عبر صفحته قائلًا: "هتوحشينى أوى أوى أوى أوى أوى يا ماما زوزو.. ربنا يرحمك يا رب ويصبر قلوبنا كلنا.. هتوحشيني مش مصدق إن أنا مش هشوفك تاني".
يذكر أن القديرة رجاء الجداوي رحلت بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، وتواجدت بمستشفى العزل 43 يوما، حيث تم وضعها أخيرًا على جهاز تنفس اطصناعى اختراقي، داخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.
يذكر أن آخر أعمال الراحلرجاء الجداوي مسلسل "لعبة النسيان " الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي مع النجمة دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، الطفل آدم وهدان، إخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه حول رقية التي تستيقظ بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في السنوات الست الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.
كانت هذه تفاصيل خبر طفل "لعبة النسيان" ناعيًا رجاء الجداوي: مش مصدق أن مش هشوفك تاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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