بكلمات مؤثرة.. شريف منير ينعى رجاء الجداوي

دعا النجم شريف منير بالرحمة والمغفرة للنجمة القديرة رجاء الجداوي، جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". صرح شريف منير قائلًا: ربنا يرحمك يا حبيبتي.. وجعتينا كلنا.. "إنا لله وإنا إليه راجعون". توفت النجمة القديرة رجاء الجداوى بعد تواجدها لمدة 43 Advertisements يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر ناهز 82 عامًا. كانت رجاء الجداوى، تتواجد على جهاز تنفس اصطناعي اختراقي، داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية. خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية. وأجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليلpcr، كانت الأولى بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجتها إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجتها إيجابية، والمسحة الثالثة التى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها إيجابية.

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