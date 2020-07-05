تراند اليوم : نقيب الممثلين : دفن رجاء الجداوي تحت إشراف الطب الوقائي

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر، إنه سيتم دفن جثمان الفنانة رجاء الجداوي في مقابر الأسرة بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة، ظهر الأحد، تحت إشراف الطب الوقائي.

وأكد أشرف زكي، أن ما تردد حول دفن الفنانة الراحلة بجوار زوجها بمحافظة الإسماعيلية ليس صحيحا ولا يمت للحقيقة بصلة.

وكان مصدر طبي مسؤول بمستشفي أبوخليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية المصرية كشف أن الفنانة رجاء الجداوي توفيت بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء خضوعها للعلاج علي جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة بمستشفي العزل بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد ودخولها الي مستشفي العزل، ومنه إلى العناية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية موخرا.