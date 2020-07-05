تراند اليوم : كورونا ينتصر مجددا .. وفاة الفنانة رجاء الجداوي بعد 43 يوما بالعزل

توفيت الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، بعد 43 يوما على مكوثها في مستشفى العزل الصحي نتيجة إصابتها بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يعرف باسم “كوفيد-19″، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام عن ابنتها الوحيدة أميرة مختار.

وكانت أميرة مختار، قد قالت نهاية يونيو/ حزيران الماضي في تصريحات لـCNN بالعربية، إن “والدتي ما زالت تحت جهاز التنفس الصناعي بمستشفى الخليفة للعزل بالإسماعيلية، ولكنها لم تفقد الوعي، فقط يتم تخديرها من جانب الأطباء لتحمل وجود أنبوب التنفس الصناعي عبر القصبة الهوائية لدفع الأكسجين للرئتين وإطعامها عبر أنبوب موصل للمعدة”.

وأضافت حينها أن الأطباء أخبروها أن “وضع والدتها على جهاز التنفس الصناعي به خطورة عالية”، وتابعت بالقول إنها “على ثقة بالله في شفاء والدتها التي تحملت معاناة كبيرة مع هذا المرض الشرس بكل صبر ورضاء”، مؤكدة أنها “لا تتوقف عن الدعاء للخالق هي وكل محبيها لإتمام شفائها”.

ولعبت الصدف دوراً بارزاً بحياة الفنانة رجاء الجداوي، لتصبح نجمةً في عالم عروض الأزياء والتمثيل، والتقديم التلفزيوني في مصر والعالم بمسيرة فنية امتدت منذ العام 1958.