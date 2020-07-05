تراند اليوم : حكاية الرئيس عبد الناصر مع رجاء الجداوي أول «ناظر» لمدرسة عارضات الأزياء

رحلت عن عالمنا منذ ساعات قليلة الفنانة القديرة رجاء الجداوى، عن عمر يناهز ٨٢ عاما، بعد معاناة مع فيروس كورونا، حيث قضت ٤٣ يوما داخل العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى الإسماعيلية.

ملكة جمال القطن المصري

في عام 1958 تم اختيار رجاء الجداوي ملكة جمال «القطن المصري» في الحفل الذي أقيم بحديقة الأندلس، والتي لم تكن تعلم عنه شيئ، حيث قادتها الصدفة مع والدتها إلى الحديقة التي تطل على نهر النيل، وبمجرد أن دخلت فوجئت بالحفل الكبير.

وفي الزحام حاولت البحث عن طاولة فارغة، في الوقت الذي كانت الأنظار تتجه إليها، وفجأة وجدت من يقف أمامها ويعرض عليها أن ترتدي وشاحا، وتدخل المنافسة، وهو يقول لها إن قوامها «السمباتيك» يضمن لها التفوق بنسبة 100%.

ردت رجاء عليه بابتسامتها الخجولة، وشكرته على المجاملة اللطيفة، لكن الشاب الذي يعمل ضمن فريق المنظمين في الحفل لم يكن مجاملا، بل يقول الحقيقة، وشاركت رجاء، وفازت باللقب وهي لا تدري أن الحظ قرر أن يفتح أبوابه لها، فقد شاهدها “هنري بركات؛ ورشحها للعمل مع أحمد مظهر وفاتن حمامة في «دعاء الكروان»

وكانت ابتسامة رجاء الخجولة تخفي قلبا جريئا، يسمح لها بالاقتحام، وبجانب عودها الياسمين كانت تمتلك ثلاث لغات هي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية تعلمتها في مدارس الفرنسيسكان بالقاهرة، ما قادها بعد ثلاث سنوات إلى دخول التاريخ بوصفها أول عارضة أزياء مصرية، بعد أن كان المجال حكرا على الأجنبيات، بسبب العادات والتقاليد التي كانت تقف عائقا ضد إردادة الكثير من الفتيات اللاتي حلمن بالالتحاق بهذا العمل.

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تكليف رئاسي

ارتدت رجاء موديلات أشهر مصممي الأزياء في العالم، وتصدرت صورها أهم مجلات الموضة، الأمر الذي جعل الرئيس جمال عبد الناصر شخصيا يلتفت إليها، ويقوم بتكليفها بتخريج جيل جديد من عارضات الأزياء المصريات، ليمثّلن مصر في الخارج، ليساهمن بدورهن في رفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وفي عام 1986 اعتزلت رجاء عملها كعارضة أزياء ، بعد أن أصيبت بالغدة الدرقية، وامتلأ جسدها، لتتفرغ للفن، وتصبح «أطعم أم» في السينما والتليفزيون.

وفي مارس من العام الماضي اختار المهرجان العربي الإسباني ” Spanish arab fashion” في مدريد، رجاء الجداوي ضيفة شرف وهو يحتفل بأعياد المرأة، داخل قصر ”فران نونيس” التاريخي.

وفي لقائها بالصحفيين عبرت رجاء عن فخرها بأنها من يمثل المرأة العربية في ذلك المحفل الكبير، بجانب عدد من السيدات الناجحات، ممن قدمن صورا مشرفة، ليتم تسليط الضوء عليهن في احتفالات العالم بيوم المرأة العالمي.