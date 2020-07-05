تراند اليوم : فنانة شهيرة تصدم الجميع وتعلن اعتزال التمثيل.. لهذا السبب؟؟

صدمت الفنانة الكويتية الشهيرة، صمود الكندري، الجميع بإعلان قرار اعتزال التمثيل بشكل مفاجئ، لكنها تركت الباب مفتوحًا على المدى البعيد، مشيرة إلى أنها ستبتعد عن التمثيل هذا العام والذي يليه وربما خلال السنوات المقبلة.

وقالت في فيديو نشرته عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتداوله النشطاء على صفحات كثيرة، إن هذا القرار جاء نظرا لرغبتها في التفرغ لبعض الأشياء المهمة في حياتها فقالت: “السنوات القادمة سوف أختفي وابتعد عن المشاركة في الأعمال الدرامية كممثلة وهذا القرار لا اتحدث عنه لأول مرة فقد تحدثت خلال أكثر من برنامج عن رغبتي في الإبتعاد، لأن لدي أشياء كثيرة أريد أن أتفرغ لها”.

وأضافت “الكندري”، أنها اكتفت بالسنوات الماضية التي قدمت من خلالها مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية الناجحة وأنها سوف تتذكر كل هذه الاعمال وكذلك جمهورها الواسع الذي تعتبره أكبر مكاسبها التي حققتها في سنوات عملها في المجال الفني فقالت: “منذ عام 2007 وحتى هذا العام 2020، وأنا اعمل في هذا المجال وجمهوري هو أهم المكاسب التي حققتها خلال مسيرتى، واعتبر سنوات عملي هي أفضل واجمل سنين عمري، ويارب أكون شخص خفيف علي قلوب الجمهور في الفترة الماضية”.

Advertisements

وقالت صمود الكندري، عن سبب الابتعاد عن التمثيل، إن لديها إحساسا بأن الوقت هذه الفترة مزعج على الصعيد العام.