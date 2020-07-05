تراند اليوم : بعد وفاتها.. تعرف على وصية الفنانة رجاء الجداوى

كشفت مقربون من أسرة الفنانة رجاء الجداوي التي لفظت أنفاسها الأخيرة صباح اليوم الأحد داخل مستشفى عزل أبوخليفة بالإسماعيلية، المخصصة لاستقبال مصابي كورونا، وصيتها الأخيرة.

وقال المقربون إن الفنانة الكبيرة أوصت ابنتها أميرة مختار أن تدفن في القاهرة، رغم أنها أحد أبناء الإسماعيلية ومقابر زوجها في بورسعيد.

وأوضحت المصادر أن أسرة الفنانة تتجه لمستشفى عزل أبو خليفة لاستلام الجثمان والاتجاه به للقاهرة لدفنها هناك، كما أوصت الفنانة الراحلة.

وكانت رجاء الجداوي أجرت تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت في 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، وبعدها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها.