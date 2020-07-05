تراند اليوم : أشرف زكي يكشف موعد ومكان دفن الفنانة رجاء الجداوي

رحلت عن عالمنا منذ ساعات قليلة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، متأثرةً بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد حجزها 43 يومًا في مستشفى عزل أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية التي تعد مسقط رأسها.

وكشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، موعد ومكان الدفن، وقال إن أميرة مختار ابنة الراحلة في طريقها إلى المشفى حاليًا كي تستلم جثة والدتها، وتنتقل بها إلى مدافن منطقة البساتين، في تمام الساعة العاشرة صباحًا أي بعد قليل.

أما عن وجود جنازة، فأردف أنه سوف يتم أخذ العزاء فقط في المقابر بعد دفنها مباشرةً، وذلك تحسبًا لوجود جائحة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة جميع المتواجدين.

Advertisements

ويعد مسلسل “لعبة النسيان” هو آخر أعمال رجاء الجداوي الفنية، وشاركت من خلاله الماراثون الرمضاني الماضي، وكان من بطولتها مع دينا الشربيني ومحمود قابيل وعلي قاسم وإنجي المقدم وهديل حسن وأسماء أبو اليزيد وأحمد صفوت وأحمد داوود والطفل آدم وهدان وهنا داوود، وهو من تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.

تعرف على وصية رجاء الجداوي الأخيرة قبل وفاتها في مستشفى عزل أبو خليفة

عاجل.. وفاة رجاء الجداوي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد