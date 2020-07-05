نقيب الممثلين المصريين: دفن رجاء الجداوي بمعرفة الطب الوقائي

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر، إنه سيتم دفن جثمان الفنانة رجاء الجداوي في مقابر الأسرة بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة، ظهر الأحد، بمعرفة الطب الوقائي.

وأكد أشرف زكي، لـ"الخليج 365"، أن ما تردد حول دفن الفنانة الراحلة بجوار زوجها بمحافظة الإسماعيلية ليس صحيحا ولا يمت للحقيقة بصلة.

وكان مصدر طبي مسؤول بمستشفي أبوخليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية المصرية كشف أن الفنانة رجاء الجداوي توفيت بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء خضوعها للعلاج علي جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة بمستشفي العزل بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد ودخولها الي مستشفي العزل، ومنه إلى العناية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية موخرا.





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وأشار المصدر، في تصريحات صحفية، إلى أنه مع الساعات الأخيرة من ليلة السبت بدأت تظهر حالات تدهور واضحة على رجاء الجداوي، من حيث بعض التغيرات في الوظائف الحيوية بالجسم، وهي تخضع لجهاز التنفس الصناعي منذ أيام بعد إصابتها بفشل في التنفس بعد أن تمكن الفيروس من الرئة، بسبب ضعف المناعة وتقدم العمر.



ولدت "نجاة علي حسن" الشهيرة باسم رجاء الجداوي في 6 سبتمبر/ أيلول 1938، وبدأت شهرتها من العمل عارضة أزياء، وبعد فوزها بلقب ملكة جمال القطن المصري عام 1958، تغيرت حياتها تماما وهجرت الأزياء وانتقلت لعالم التمثيل.

ويضم أرشيفها الفني 74 فيلما منها "حدوتة مصرية، و"دعاء الكروان"، و40 مسلسلا أبرزها "للعدالة وجوه كثيرة"، و"الرجل الآخر"، وكان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي آخر عمل فني تشارك فيه.

وأصيبت رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد في 24 مايو/ أيار 2020، وتم حقنها ببلازما المتعافين، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل ورحلت عن الحياة عن عمر ناهز 82 عاما.