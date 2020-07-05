نجوم الفن ينعون رجاء الجداوي: وداعا الأم والصديقة

بعد 43 يوما في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية المصرية، رحلت الفنانة رجاء الجداوي عن الحياة، تاركة خلفها ميراثا كبيرا من الحزن في قلوب محبيها من المحيط للخليج.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على نعي رجاء الجداوي عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تعبيرا عن حزنهم لفراق الفنانة التي كانت تجمع بين الموهبة والحضور، وكتبت الفنانة أحلام عبر صفحتها على موقع أنستقرام: "اللهم اغفر لها وارحمها، رجاء الجداوي في ذمة الله".





فيما كتبت الفنانة سوسن بدر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، صديقة العمر رجاء"، وعلقت الفنانة الشابة دنيا سمير غانم قائلة: "يا رب ارحمها واغفر لها، وصبرنا على فراقها، حقيقي مثال للأم الجدعة الحكيمة، هتفضلي جوه قلوبنا بجمال روحك ونصايحك".





كما نعى المطرب عمرو دياب الفنانة رجاء الجداوي وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان".

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ونشر الفنان احمد فلوكس صورة للراحلة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": وعلق عليها قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون".





ونشرت الفنانة مي كساب صورة تجمعها بالفنانة الراحلة في حفل زفافها، مصحوبة بتعليق يؤكد أن حضور رجاء الحفل كان بمثابة تعويض لغياب والدة مي التي حرمها الموت من تلك اللحظة.

ولدت "نجاة علي حسن" الشهيرة باسم رجاء الجداوي في 6 سبتمبر/ أيلول 1938، وبدأت شهرتها من العمل عارضة أزياء، وبعد فوزها بلقب ملكة جمال القطن المصري عام 1958، تغيرت حياتها تماما وهجرت الأزياء وانتقلت لعالم التمثيل.

ويضم أرشيفها الفني 74 فيلما منها "حدوتة مصرية، و"دعاء الكروان"، و40 مسلسلا أبرزها "للعدالة وجوه كثيرة"، و"الرجل الآخر"، وكان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي آخر عمل فني تشارك فيه.



وأصيبت رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد في 24 مايو/ أيار 2020، وتم حقنها ببلازما المتعافين، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل ورحلت عن الحياة عن عمر ناهز 82 عاما.