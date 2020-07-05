5 صور نادرة لرجاء الجداوي.. لحظات سعيدة

قضت الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي لحظات سعيدة مع ابنتها أميرة مختار التي أنجبتها بعدما تزوجت مطلع السبعينيات من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، الذي رحل في 5 مارس/ آذار 2016.

وننشر فيما يلي أبرز 5 صور للفنانة رجاء الجداوي مع ابنتها الوحيدة التي لم تعمل في مجال الفن، وتزوجت من رجال الأعمال محمد هندي، مدير إحدى شركات النسيج الشهيرة، وأنجبت ابنة وحيدة تدعى "روضة".





وكانت أميرة حسن مختار كشفت، صباح الأحد، وفاة والدتها عن عمر ناهز 82 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد 43 يومًا معاناة من المرض.

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وكتبت عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله".



