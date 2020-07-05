إنفوجراف.. تواريخ مهمة في حياة رجاء الجداوي أبرزها ملكة جمال القطن

توفيت، الأحد، الفنانة المصرية رجاء الجداوي بعد إصاباتها بفيروس كورونا المستجد ومكوثها لفترة طويلة في العناية المركزة في محافظة الإسماعيلية المصرية.

ولدت الجداوي في محافظة الإسماعيلية عام 1938، ثم انتقلت مع أخوها فاروق إلى القاهرة لتقيم لدى خالتها الفنانة تحية كاريوكا.

في عام 1958 شاركت في مسابقة ملكة جمال القطن وحازت على اللقب، حيث كان السؤال الذي تسبب في تتويجيها "ماهي أنواع القطن المصري".

بعدها انتقلت إلى عالم الأزياء، حيث أصبحت عارضة الأزياء الأولى في مصر، بالإضافة إلى انضمامها لمسرح خالتها الفنانة تحية كاريوكا ودخولها عالم السينما.

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كان أول ظهور لها في السينما عام 1959 في فيلم "دعاء الكروان" مع فاتن حمامة وأحمد مظهر ومن إخراج هنري بركات.

وفي نفس العام، شاركت في فيلم "غريبة" وفيلم "نور الليل".

خلال فترة السيتينيات شاركت في العديد من الأعمال وهي: فيلم "إشاعة حب"، "مخلب القط"، "الضوء الخافت"، "الفرسان الثلاثة"، "القاهرة في الليل"، "معسكر البنات"، "كرامة زوجتي"، "بابا عايز كده"، "أيام الحب"، ومسلسل "جراح عميقة".

توالت نجاحات "ملكة جمال القطن" بمسيرة فنية مميزة يوضحها الإنفوجراف التالي:



