محطات صنعت نجومية رجاء الجداوي.. "دعاء الكروان وحدوتة مصرية" الأبرز

استطاعت الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي بناء جسور من الود والحب بينها وبين الجمهور العربي، باعتمادها على موهبتها الفنية، وتقديمها شخصيات حقيقية قريبة للواقع.



يضم أرشيفها الفني 74 فيلما و40 مسلسلا دراميا و6 عروض مسرحية، ولأنها تمتلك ذكاء الاختيار، حرصت على التنوع وابتعدت تماما عن التكرار.

في هذا التقرير ترصد ”الخليج 365” أبرز المحطات الفنية التي صنعت نجومية رجاء الجداوي وساهمت في تقريب المسافات بينها وبين الجمهور..

دعاء الكروان





عملت رجاء الجداوي عارضة أزياء في مرحلة البدايات، ومن خلال هذه النافذة لفتت أنظار المخرجين والمنتجين، ورشحها المخرج هنري بركات للمشاركة في دور صغير في فيلم "دعاء الكروان" إنتاج عام 1959.

وعلى الرغم من مشاهدها المحدودة في هذا العمل، فإنه يعد محطة شديدة الأهمية في مشوارها الفني، بسبب الأسماء الكبيرة التي شاركت في صناعته، فالقصة من تأليف الأديب الكبير طه حسين والبطولة لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وأحمد مظهر. وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه تجاريا، و كان بمثابة شهادة ميلاد لرجاء الجداوي فنيا.

إشاعة حب





في عام 1960 رشح المخرج فطين عبدالوهاب، رجاء الجداوي لتقديم دور فتاة خفيفة الظل في فيلم "إشاعة حب" أمام عمر الشريف وسعاد حسني.

ومن حسن حظ الجداوي أن الفيلم حقق نجاحا كبيرا، وكشف عن موهبتها وحضورها في تقديم اللون الكوميدي، لذا شاركت في العام نفسه في بطولة فيلم بعنوان "معسكر البنات" بطولة أحمد مظهر وليلى طاهر.

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القاهرة والناس

مع بداية السبعينيات، توهجت الدراما التليفزيونية وباتت منافسا قويا للسينما، وأدركت رجاء الجداوي أهمية التليفزيون، وقررت أن تراهن عليه، وكان مسلسل "القاهرة والناس" إنتاج عام 1972 أول أعمالها الدرامية.

ضم هذا المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم مثل نور الشريف وبوسي وماجدة الخطيب وشهيرة وكريمة مختار.

تعلقت رجاء الجداوي بعد ذلك بالدراما التليفزيونية وقدمت العديد من الأعمال منها "أحلام الفتي الطائر" بطولة عادل إمام، ومسلسل "الدوامة".

حدوتة مصرية

في عام 1982 اختار المخرج العالمي يوسف شاهين الفنانة رجاء الجداوي للعمل معه في فيلم "حدوتة مصرية" كان هذا الفيلم نقطة تحول في مسيرتها، لأنها تعاونت مع مخرج مختلف وصاحب فلسفة خاصة.

كما ضم الفيلم نجوما من العيار الثقيل مثل نور الشريف ويسرا ومحسن محيي الدين والفنان محمد منير.

الواد سيد الشغال





قدمت رجاء الجداوي مع عادل أمام عدة أعمال ناجحة في السينما والتليفزيون والمسرح، لكن تعد مسرحية "الواد سيد الشغال" إنتاج عام 1985 محطة مهمة في مشوارها الفني، ضمت المسرحية الفنانة سوسن بدر (وفي النسخة التلفزيونية مشيرة إسماعيل) ومصطفى متولي وعمر الحريري واستمر عرضها لعدة سنوات.

في 24 مايو 2020 أصيبت رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وعلى إثر ذلك دخلت مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وأصاب الخبر محبيها في العالم العربي بالحزن الشديد.

وبعد 43 يوما من الصراع مع المرض، وتحديدا في الخامس من يوليو/تموز 2020 وافتها المنية عن عمر ناهر 82 عاما لتسدل ستار على آخر مشاهد القصة.