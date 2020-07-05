تقرير يجمع النجوم الذين يفضلون السينما على الدراما التلفزيونية

اتجه عدد من النجوم في العام الحالي بشكل مكثف إلى السينما؛وتعاقد الكثيرون منهم على عدة أعمال سينمائية مع تأجيل العروض في الدراما التلفزيونية إلا إذا تلقوا عملاً مختلفاً يجذبهم ويجبرهم على الانخراط به.

يتجه عدد كبير من الفنانين الى السينما في العام الحالي، حيث يكمل النجم عمرو عبدالجليل هذا العام بأربعة أفلام دفعة واحدة، حيث انضم خلال الأيام الماضية لفيلم "السقوط في حلم سوسن" مع النجم أحمد فهمي وروبي الذي يبدأ تصويره نهاية يوليو، ويقدم دور أب كوميدي في إطار من الفنتازيا، كما بدأ أيضا تصوير دوره في الفيلم الكوميدي "النمس والإنس" مع كل من النجم محمد هنيدي والنجمة منة شلبي ومن إخراج شريف عرفة وتأليف كريم حسن بشير، ومن المقرر أن يجسد دور البلطجي المشاكس الذي يثير الرعب لمحمد هنيدي خلال أحداث الفيلم.

كما انتهى عمرو من تصوير دوره في فيلم "الحارث" مع النجم أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وعلي الطيب وعدد كبير من النجوم ومن إخراج محمد نادر وأصبح الفيلم جاهزا للعرض، ويبدأ في تصوير دوره في فيلم "الشايب" مع النجم آسر ياسين ويقدم عبدالجليل" دور رئيس إحدى العصابات خلال أحداث الفيلم، ولم يحدد موقفه من الدراما التلفزيونية حتى الآن.

وللمرة الأولى تعاقد النجم آسر ياسين على 3 أفلام تقدم في عام واحد، حيث تعاقد مؤخرا على بطولة فيلم جديد يعتبر عودة للأفلام الغنائية حيث يقدمه مع النجمة روبي ومن إنتاج شركة "مسحال" إحدى شركات الإنتاج العائدة للساحة الفنية مجددا خلال الأيام الماضية، وينتظر آسر عرض فيلمه الجديد "صاحب المقام" الذي يقدم فيه البطولة مع النجمة يسرا وأمينة خليل وعدد كبير من النجوم بعد انتهاء كافة أعمال المونتاج والمكساج للعمل وقرر المنتج أحمد السبكي طرحه خلال الأيام القادمة بدور العرض عقب عودة افتتاحها مجددا ومن المقرر أن يعرض 20 الجاري ويستمر في موسم عيد الأضحى القادم، والفيلم الثالث هو فيلم "الشايب" الذي يقدمه مع سيد رجب وعمرو عبدالجليل ومن المقرر تصويره خلال الأشهر القادمة.

عيد الأضحى

بدورها، تدخل النجمة دينا الشربيني للسينما بقوة هذا العام من خلال عدة أفلام، حيث قاربت على الانتهاء تماما من تصوير دورها في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع النجم كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني والمتوقع عرضه خلال عيد الأضحى القادم في حالة عودة السينمات إلى طبيعتها، كما تعاقدت مؤخرا مع المنتج طارق العريان على فيلم الفنتازيا الجديد "التهويدة" الذي يقوم ببطولته النجم عمرو يوسف ومن المقرر بدء تصويره خلال شهرين من الآن، ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاقدت عليه دينا أيضا على التواجد في بطولة فيلم جديد باسم "30 مارس" مع عدد كبير من النجوم على رأسهم خالد الصاوي، وأحمد الفيشاوى والفنان أحمد خالد صالح، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة والفنان صبرى فواز والفنان محمد علي رزق ومن إخراج أحمد خالد موسى وينتمي لأفلام السايكودراما والإثارة والتشويق، كما انتهت دينا خلال الأشهر الماضية من تصوير دورها في فيلم الرعب ثلاثي الأبعاد الجديد "يوم 13" مع الفنان أحمد داوود وشريف منير وانجي المقدم وعدد كبير من النجوم.

غادة عادل

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من جهتها، تدخل النجمة غادة عادل 3 تجارب سينمائية دفعة واحدة ولم توقع أي أعمال تلفزيونية بعد، فخلال الايام الماضية وقعت مع المنتج أحمد السبكي على تواجدها في فيلم "قمر 14" مع النجم خالد النبوي وأحمد الفيشاوي وشيرين رضا وأمينة خليل، وبدأت التحضيرات النهائية لبدء تصوير العمل الجديد، كما قاربت على الانتهاء من تصوير دورها في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" مع النجم كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني، والفيلم الثالث الذي تشارك فيه غادة هذا العام هو فيلم "هيكل نظمي" مع النجم رامز جلال الذي يستأنف تصويره الشهر القادم بعد أن توقف بسبب كورونا خلال الفترة الماضية وتعود من جديد للوقوف أمام رامز بعد فيلم "عيال حبيبة" منذ سنوات طويلة.

عرض «العارف»

ويعد هذا العام هو الأول الذي يتواجد فيه النجمان أحمد عز وكريم عبدالعزيز بفيلمين من نوعية الأفلام الضخمة دفعة واحدة بالإضافة إلى عمل درامي للموسم الدرامي الرمضاني القادم، حيث ينتظر عز عرض "العارف" وينتظر كريم عرض "البعض لا يذهب للمأذون" واشتركا في "كيرة والجن" الذي يصوران أيامه الأخيره الأسبوع القادم.

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