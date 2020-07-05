مهرجان للموسيقى في بلجيكا يختار جمهوره بـ"القرعة" للمرة الأولى

فرضت جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تغييرات كثيرة على ملامح الحياة بكافة تفاصيلها سواء العملية منها أو الترفيهية، وفى هذا الصدد، اكتفى مهرجان للموسيقى الإلكترونية فى بلجيكا، الذي يستقطب عادة نحو 10 آلاف شخص يومياً، باختيار مئات من المحظوظين بالقرعة لحضور حفلاته التى افتتحت، الخميس، لكن ليس من المدرجات بل من قوارب، احتراماً لمبدأ التباعد الجسدى فى زمن فيروس كورونا المستجد.

وستتاح فرصة حضور كل حفلة من مهرجان "بارادايز سيتي" لنحو 400 شخص، وهو الحد الأقصى المسموح به للتجمعات فى الهواء الطلق، وسيتوزعون على قوارب يتسع كل منها لـ8 أشخاص، فيما كان يجمع المهرجان فى الأوقات العادية نحو 10 آلاف شخص يومياً فى حديقة قصر ريبوكور، على بعد حوالى 20 كيلومتراً من بروكسل.

من جهته، قال أنطوان دو برادانديرد، أحد منظمى المهرجان، "فكرنا فى طريقة لإقامة المهرجان هذه السنة رغم القيود المفروضة.. ورأينا أن القوارب يمكن أن تكون مثالية نظراً إلى أنها تتيح الحفاظ على التباعد الجسدى"، وأضاف "مهرجاننا هو الأول بحضور جمهور فى بلجيكا منذ رفع الحجر المنزلى، وبالتالى أظهر الناس حماسة كبيرة لحضور حفلاته ومشاهدة الفنانين يعزفون".

وصممت القوارب خلال شهر واحد، ثم نفذت فى أيام، وهى مصنوعة من الخشب ومزودة بمجاديف، ويمكن للموجودين على متنها أن يرقصوا ولكن بهدوء، ويتم اختيار المحظوظين بالقرعة، وسيتمكنون من حضور الحفلات مجاناً، وللفائز أن يوجه دعوات إلى 7 أشخاص آخرين من الدائرة القريبة منه، وذلك وفقًا لما نقلته "العين الإخبارية

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