ظهور الفنان سامح كمال كضيف شرف بمسلسل "ليه لأ"

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"الخليج 365" من بيروت: كشف الفنان سامح كمال عن ظهور كضيف شرف بثلاثة حلقات بمسلسل "ليه لأ" من بطولة أمينة خليل، وهالة صدقي،وعمر السعيد وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي من إخراج مريم أبو عوف.
وأعرب الفنان سامح كمال ، عن سعادته البالغة في مشاركته في بمسلسل "ليه لأ" "، الذي يُعرض على أحد القنوات الخاصة والتطبيقات الجديدة.
وأكد كمال في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيلعب دور شخصية "ناصر " تاجر سيارات يأخذ بضاعة قطع الغيار من أحد تجار الجملة ثم يتعرض لمشاكل حيث يفشل في بيع البضاعة لتحصيل المبلغ المراد، ثم يلجأ لفتاة ليبتز ذلك التاجر ليعوض خسائره.
وأوضح الفنان المصري انه يستعد خلال الفترة المقبلة للدخول بعض المشاريع السينمائية والدرامية سوف تفاجئ الجمهور .
وتمكن كمال من لفت الأنظار من خلال دوره في مسلسل "100 وش" الذي عرض في سباق رمضان الدرامي الماضي.
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