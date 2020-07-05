ميس حمدان غير ممنوعة في مصر

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: نفت نقابة المهن التمثيلية في مصر ما يقال عن إيقاف الفنانة الأردنية ميس حمدان عن ممارسة المهنة في مصر بسبب اتهامها بالتنمر ضد المحجبات في فيديو أثار جدلًا واسعًا. وأكدت النقابة أن "الواقعة برمتها خارج اختصاصها، ويمكن المتضرر اللجوء للنيابة العامة أو القضاء المصري".

وتظهر حمدان في الفيديو بشخصية فتاة تدعى "سماح" تضع غطاء فوق رأسها، بينما وضعت لها ماكياجاً يشوه ملامحها كأسنان منبعجة، الأمر الذي إعتبره البعض "تنمراً" وسخرية من الحجاب والمحجبات.

وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر ورئيس أكاديمية الفنون، إنه لم يتلق أى شكاوى ضد حمدان بشأن إيقافها أو التحقيق معها من أحد المحامين أو أي شخص آخر، بسبب اتهامها بالإساءة إلى المحجبات في الفيديو.

وبسبب تلقيها تعليقات تنتقدها وتهاجمها، حاولت حمدان التخفيف من وقع الفيديو مؤكدة أن شخصية "سماح" من وحي خيالها، والهدف كان رسم الابتسامة ضمن حدود الفانتازيا: "اسكتش سماح عادي وعلشان تفهموا الاسم جه منين، الكاركاتير من وحي الخيال لا يمت للواقع بصلة".



وفي أول رد منها على الاتهامات الموجهة لها، أعربت ميس حمدان عن اندهاشها بسبب ما تلقته من تعليقات، موضحة: "إيه المصيبة اللي عملتها؟"، بحسب تصريحاتها لموقع قناة "العربية".

كما أكدت أنها لا تستوعب فكرة اتهامها بأنها تتنمر على أحد، وشددت أنها لا تقترب من الحجاب من قريب أو من بعيد، وأن ما كانت ترتديه في الفيديو ليس حجابا وإنما شالا، بحسب موقع "مصراوي".

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وأوضحت حمدان أن تقديمها لهذا الفيديو الساخر نابع في المقام الأول من حبها للتقليد وتقديم بعض الشخصيات بطريقة كوميدية ساخرة، مشيرة إلى أنها بدأت مسيرتها الفنية من خلال مشاركتها في أحد البرامج التي تقدم الاسكتشات الكوميدية.

وأضافت أن شخصية "سماح" من وحي خيالها ولا تحمل أي إسقاطات على شخصية واقعية، وأن الغرض من تقديمها هو رسم الابتسامة على وجوه متابعيها، ومحاولة منها في استغلال الوقت الذي يقضيه البعض في منازلهم للحد من جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأشارت إلى أن وجودها في الحجر المنزلي بسبب فيروس "كورونا" تسبب في أن تكون هناك طاقة كبيرة مكبوتة بداخلها، لذا اتجهت إلى السوشيال ميديا لتفريغ طاقتها.

واستشهدت بالعديد من الفنانين المشاهير في العالم العربي الذين جسدوا شخصيات في أعمالهم الفنية، مثل عادل إمام عندما جسد امرأة في فيلم "احترس من الخط"، وهاني رمزي في فيلم "غبي منه فيه"، وأحمد مكي بشخصية "حزلقوم"، وأحمد حلمي عندما جسد البدين في فيلم "إكس لارج"، متسائلة إن كانت تلك الأسماء جميعها تعمدت التنمر على تلك الشخصيات.

يشار إلى أن ميس حمدان أثارت جدلا خلال شهر رمضان 2020، بعد عرض إعلانا تلفزيونيا لها بعنوان "ابن الجيران" عن شركة للملابس الداخلية "قطونيل"، والذي تم وقف عرضه بعد أيام قليلة، بعد اتهامه باحتوائه على إيحاءات خارجة.