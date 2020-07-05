شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل.. مى فاروق تحيى حفلا بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة مى فاروق حفل غنائى بدار الأوبرا المصرية يوم الخميس المقبل ويعد الحفل الأول بعد انتشار فيروس كورونا، ومن المقرر أن تقدم أغانى متنوعة من أغنيات الزمن الجميل لأم كلثوم وغيرها .

وأحييت مؤخرا حفلا غنائيا عن طريق حسابها على انستجرام وفيس بوك بسبب الاحداث التى شهدتها مصر مؤخرا وانتسار فيروس كورونا ومنعا للتجمعات وتفعيل العزل المنزلي .

وأحيت مؤخرا المطربة مي فاروق مع فرقتها بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، حفلا غنائيا على مسرح قصر الثقافة بمحافظة قنا فى ختام مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بدورته الأولى، وقدمت مي خلال الحفل عددا من الأغنيات التراثية القديمة منها لأم كلثوم "ألف ليلة وليلة"، وقدمت بعد ذلك غناء أغنيه "طب وأنا مالى" لوردة الجزائرية، وأغنيه طاير يا هوا لمحمد رشدى، وأما براوة، على بلد المحبوب، ياشمس يامنورة غيبى، وحياتك يا حبيبى، واختمت مى بأغنتين أنت عمرى، على اللى جرى.

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وأعربت مي فاروق عن سعادتها بمشاركتها فى مهرجان دندرة للموسيقى والغناء ووجودها على مسرح قصر ثقافة قنا، ووجهت الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا.