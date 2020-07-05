شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا دعمت كيم كاردشيان زوجها كانى ويست للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان زوجها نجم الراب الشهير كانى ويست بعد أن أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الخبر الذي سيجعل ويست محط تركيز العالم كله خلال الساعات القليلة القادمة.

وكان نجم الراب الشهير كشف عن قراره بالترشح للرئاسية من خلال صفحته الشخصية على موقع " تويتر" لتقوم زوجته كيم بدعمه على طريقتها الخاصة والتى يجدها الكثيرين بسيطة، حيث قامت بنشر نفس الـ "تويته" الخاصة بإعلانه الترشح للرئاسة مع صورة لعلم الولايات المتحدة الأمريكية.

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كيم تعيد نشر تويته كاني ويست مع علم الولايات المتحدة الأمريكية

يذكر أن كاني ويست البالغ من العمر ( 43 عاما ) وزوج نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان أعلن منذ ساعات عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" أنه قرر الترشح للسباق الرئاسي، حيث كتب ويست : " يجب علينا الآن أن نحقق وعد أمريكا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أنا أترشح لرئاسة الولايات المتحدة .. و لم ينسي كتابة هاشتاج " # 2020VISION " أي رؤية 2020 .