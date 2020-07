شكرا لقرائتكم خبر عن من هو أول شخص أعلن دعمه الكامل لكاني ويست في ترشحه بالانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فور إعلان النجم العالمي كاني ويست ترشحه لانتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة الامريكية، لاقى الخبر اهتمام واسع من قبل كل المقربين من نجم الراب الشهير، وكان أول الداعمين لترشح ويست هو أحد أكبر الأسماء في مجال التكنولوجيا "ايلون مسك " Elon Musk ، الذي رد على الفور "لديك دعمي الكامل " و ذلك حسب موقع " TMZ " الشهير ، حيث تربط كاني و مسك علاقة صداقة قوية .



ايلون ماسك يعلن دعمه لكاني ويست

و كان كاني ويست البالغ من العمر ( 43 عاما ) وزوج نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان أعلن منذ ساعات عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر " أنه قرر الترشح للسباق الرئاسي ، حيث كتب ويست : " يجب علينا الآن أن نحقق وعد أمريكا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أنا أترشح لرئاسة الولايات المتحدة .. و لم ينسي كتابة هاشتاج " # 2020VISION " أي رؤية 2020 .

تويته كاني ويست

يذكر أن كاني ويست اطلق مؤخرا كليب جديد حمل اسم " Wash Us In The Blood " و ذلك علي قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير يوتيوب " ، و شاركه العمل نجم الراب الشهير ترافيس سكوت ، ويبدأ كليب " Wash Us In The Blood " الذي أخرجه آرثر جافا ، بمقطع فيديو من احتجاجات "Black Lives Matter " التي انتشرت بكثافة خلال الفترة الماضية ، و تحديدا بعد مقتل جورج فلويد علي يد احدي رجال الشرطة .

ويتضمن أيضا الكليب عدد من مشاهد جولة كاني ويست الشهيرة " Saint Pablo Tour " ، إضافة الي بعد المشاهد من " Sunday Service" وهي مجموعة إنجيل أمريكية يقودها كاني ويست ، و كانت مفاجأة الكليب هو ظهور نورث ويست ابنه كاني ويست و كيم كاردشيان .