تراند اليوم : عبلة كامل تقدم بلاغا ضد هؤلاء بعد أنباء اعتزالها .. و طليقها يفجر مفاجأة

تصدرت الفنانة عبلة كامل مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية بعد الإعلان عن اعتزالها الفن نهائيا.

و كشف الفنان أحمد كمال - طليق الفنانة عبلة كامل و والد ابنتيها - ما تردد عن اعتزالها الفن خلال الفترة الماضية .

وقال "كمال" في مداخلة مع قناة "الحدث اليوم" : ليس حقيقيا ما تردد عن اعتزال الفنانة عبلة كامل.

وأضاف: الفنانة عبلة كامل قررت أخذ قسط من الراحة بسبب أزمة كورونا .. وتنتظر عملا فنيا يليق بها.

وتابع: هناك بعض الصفحات تتحدث باسم الفنانة وتعلن بعض الأنباء على لسانها ، وما أعلمه أن عبلة كامل تقدمت ببلاغات ضد هذه الصفحات.

