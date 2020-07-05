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تراند اليوم : عبلة كامل تقدم بلاغا ضد هؤلاء بعد أنباء اعتزالها .. و طليقها يفجر مفاجأة

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تصدرت الفنانة عبلة كامل مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية بعد الإعلان عن اعتزالها الفن نهائيا.

و كشف الفنان أحمد كمال - طليق الفنانة عبلة كامل و والد ابنتيها - ما تردد عن اعتزالها الفن خلال الفترة الماضية .

وقال "كمال" في مداخلة مع قناة "الحدث اليوم" : ليس حقيقيا ما تردد عن اعتزال الفنانة عبلة كامل.

وأضاف: الفنانة عبلة كامل قررت أخذ قسط من الراحة بسبب أزمة .. وتنتظر عملا فنيا يليق بها.

وتابع: هناك بعض الصفحات تتحدث باسم الفنانة وتعلن بعض الأنباء على لسانها ، وما أعلمه أن عبلة كامل تقدمت ببلاغات ضد هذه الصفحات.

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