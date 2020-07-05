توفت منذ قليل، الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر يناهز الـ 82 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19". ومن جانبها أعلنت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الراحلة عن وفاة والدتها، بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بـ 3 أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة، والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته إيجابية، إلى أن تدهورت حالتها الصحية في الأيام الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة حتى وافتها المنية اليوم. تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بـ 3 أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة، والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته إيجابية، إلى أن تدهورت حالتها الصحية في الأيام الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة حتى وافتها المنية اليوم.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| بعد 43 يوما.. كورونا يتغلب على الفنانة رجاء الجداوي وترحل عن عالمنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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