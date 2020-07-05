فاطمة ناعوت ناعية رجاء الجداوي: مع السلامة يا أجمل أمّ وأرق صوت وأحن قلب

نشرت الشاعرة والكاتبة فاطمة ناعوت صورة برفقة النجمة القديرة رجاء الجداوي، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونعت الكاتبة فاطمة ناعوت، الفنانة رجاء الجداوي، قائلة: إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

غادرتنا الجميلةُ التي أحبّت الجميعَ ولم يكن في قلبها مكانٌ إلا للحب والحنوّ.

مع السلامة يا أجمل أمّ وأرقى فنانة وأرق صوت وأحن قلب

عرفته.اللهم اسكنها فردوسك الأعلى بقدر ما أعطت وآثرت وأحبت.مع السلامة يا أستاذةمع السلامة يا أميبلّغي ماما سهير السلام

يذكر أن النجمة القديرة رجاء الجداوى توفيت بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن

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عمر يناهز 82 عامًا.

وكانت رجاء الجداوى، تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليلpcr، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.