أشرف زكي يكشف لـ الوفد موعد جنازة رجاء الجداوي ومكان الدفن

كشف دكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موعد جنازة النجمة القديرة رجاء الجداوي، حيث تتجه حاليًا ابنتها أمير حسن مختار إلى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي.

وقال الدكتور أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ الوفد: سوف تقام الجنازة في حدود الساعة العاشرة

صباحًا عقب وصول جثمان النجمة رجاء الجداوي إلى مقابر البساتين بمدينة القاهرة.

وتوفيت النجمة القديرة رجاء الجداوى بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا.

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وكانت رجاء الجداوى، تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليلpcr، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.