نقابة المهن التمثيلية تقدم واجب العزاء في رجاء الجداوي

قدم الدكتور أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية واجب العزاء في النجمة القديرة رجاء الجداوي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر دكتور أشرف زكي، صورة لرجاء الجداوي، وعلق عليها ناعيًا:

وداعا يااغلى الناس.

Advertisements

وكانت رجاء الجداوى، تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.