دفن رجاء الجداوى فى مقابر القاهرة بمعرفة الطب الوقائى

صرحت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوى، إن والدتها سوف تدفن اليوم في القاهرة، وليست فى مقابر الأسرة فى محافظة بورسعيد.

وأكدت الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، إنها فى طريقها إلى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، لاستلام جثمان والدتها والتى سوف تدفن بمعرفة الطب الوقائى بأحدى

مقابر القاهرة.

يذكر أن النجمة القديرة رجاء الجداوى توفيت منذ قليل بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا.

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وكانت رجاء الجداوى، تتواجد على

جهاز تنفس صناعي اختراقي، داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.