بكلمات مؤثرة .. نبيلة عبيد تنعي رجاء الجداوي

نعت النجمة نبيلة عبيد، النجمة القديرة رجاء الجداوي، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت نبيلة صورة لرجاء الجداوي، وعلقت عليها ناعية: عاشت بين البشر قلب نقي و روح طيبة .. لا أله الا الله وحده لا شريك له وانا لله و انا اليه راجعون..برحيلكمصابنا كبير و فقدنا فنانه كبيره و انسانه راقيه المشاعر...الفنانه القديره رجاء الجداوي في ذمة الله..اللهم أدخلها جنتك برحمتك الواسعه سبحانك انت ارحم الراحمين..خالص العزاء للاسرة و لمحبيها في كل العالم العربي.
وكانت رجاء الجداوى، تتواجد على جهاز تنفسصناعي اختراقي، داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.
وأجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليلpcr، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.
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