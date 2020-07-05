عاجل .. وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي عن عمر يناهز الـ 82

توفيت النجمة القديرة رجاء الجداوى بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وكانت رجاء الجداوى، تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

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وأجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو

خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.