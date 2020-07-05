مدحت العدل يؤكد: هنيدي ماكنش عاجبه «صعيدي في الجامعة الأمريكية»

تحدث المؤلف وحيد حامد عن كواليس كتابة فيلم المنسي وكشف عن أسرار ومعلومات تُعرض لأول مرة على قناة «ريفيو توثيقي» على يوتيوب.

وقال وحيد حامد إنه كان مدعواً لإلقاء محاضرة في جامعة سوهاج وأثناء رجوعه بالقطار، رأى «كشك تحويلة» في منطقة منعزلة، فتخيل شكل وحياة الناس في هذا الصمت، ومن هنا جاءت فكرة الفيلم.

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وأضاف حامد لـ «ريفيو توثيقي» أنه ظل يذهب للكشك حتى تكونت في ذهنه فكرة فيلم المنسي، وأنه تم تصوير الفيلم في نفس منطقة الكشك.

وأوضح أنه أقنع الفنان كرم مطاوع بالمشاركة في الفيلم، قائلًا إن أغلب الممثلين الذين عمل معهم كانوا يرفضون دور الشرير.

وكشف حلقة «ريفيو توثيقي» سر المشهد الأخير في فيلم المنسي، والذي أصر المخرج شريف عرفة على تصويره بعد انتهاء تصوير الفيلم بأيام.

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وفي حلقة أخرى من «ريفيو توثيقي» تحدث الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل عن كواليس فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

قال العدل إنه عرض الفيلم في البداية على المنتج سامى العدل لكنه رفض إنتاجه، لذا فكر في إنشاء شركة العدل جروب.

وأضاف العدل لـ«ريفيو توثيقي» أن الفنان محمد هنيدي لم يعجبه الفيلم في البداية؛ لكنه لم يقل له هذا إلا بعد نجاح الفيلم في السينمات.

وكشف أن النجم محمد حماقي غنى في الكورال وراء هنيدي في أغنيات الفيلم، كما أوضح أن هنيدي ضاف بعض «الإفيهات» أثناء التصوير.

يذكر أن ريفيو توثيقي قناة على يوتيوب يقدم حلقاتها المخرج الشاب بيتر صمويل، وهو عبارة عن تحليل وتوثيق كواليس الأفلام المميزة من خلال لقاءات مع صناعها والاعتماد عليهم في سرد الحكايات.

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