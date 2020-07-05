الفنان صابر الرباعي يتصدر «تويتر» بعد شائعة وفاته في حادث سير

بعد أن انتشرت بعض الشائعات عن قيامه بحادث مروري ووفاته، خلال الساعات الماضية، تصدر الفنان صابر الرباعي «تويتر» بعد ظهور عدد كبير من التغريدات للاطمئنان على صحته.
وكان المطرب التونسي «صابر الرباعي» قد شارك جمهوره فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به «إنستقرام وتويتر»؛ للرد على كل الشائعات المثارة حوله، وقال صابر في الفيديو: «اليوم بتاريخ 1 يوليو 2020 فاجأتني شائعة مغرضة وسخيفة جداً أنني تعرضت لحادث مروري لا سمح الله، وسبب لي ما تسبب به، ولكني أحب أن أبلغكم أني موجود بين أهلي وأحبابي بتونس وعائلتي، فلا تسمعوا الشائعات المغرضة والسخيفة، ولا تصدقوها، وأنا موجود الحمد لله».
وفي سياق آخر، يجهز صابر الرباعي مفاجأة لجمهوره؛ وهي طرح فيديو كليب لأغنية «ليلة من العمر»، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ، والأغنية ضمن أغاني ألبوم «صابر 2019»، الذي تم طرحه بشهر يوليو العام الماضي.
شاهدي الفيديو :
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