رأي صادم لريهام سعيد في قضية المتحرش أحمد بسام

يبدو أن أزمة المتحرش أحمد بسام، التي اشتهرت خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم تتوقف كغيرها من القضايا، ولكن زاد الأمر بتفاعل الكثيرين معها، ومن بين هؤلاء الإعلامية والفنانة ريهام سعيد، التي أعادت نشر مقطع لها من برنامجها «صبايا الخير»؛ تحدثت من خلاله عن رأيها في قضايا التحرش.
حيث قالت ريهام سعيد في المقطع: «كلهم غلطانين بتفاوت وأقل واحدة فيهم هي المجني عليها.. كلهم غلطانين من أول الأهل للولاد والبنت.. لازم نصاحب أولادنا وننصحهم ونتكلم معاهم ونشوف أصحابهم بدل ما حد يضرهم أو يخليهم يضروا حد، لازم أي واحد يقل أدبه على واحدة يتعاقب أشد عقوبة.. علموا أولادكم الدين قبل الأخلاق لأن الدين مش طرحة»، وعلّقت على المقطع الذي نشرته وقالت: «عن المتحرش أحمد بسام.. عارفة إن رأيي مش هيعجب كالعادة، لكن ده رأيي من زمان.. الاحترام مش طرحه هاتلبسيها».
متابعو ريهام سعيد أشادوا برأيها، وأكدوا أن ما قالته هو الأمر الواقع، وأنه يجب على الجميع أن يعي تماماً مضمون حديث ريهام سعيد.
يشار إلى أن الإعلامية ريهام سعيد قد اعتزلت العمل الإعلامي، بعد أن تم وقفها خلال العام الماضي.
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