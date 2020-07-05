رانيا يوسف تعترف: «أنا أيضاً تعرضت للتحرش!»

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الفيديو والصور «إنستقرام» بمقطع من برنامج «الحكاية» مع عمرو أديب، وهو يتحدث عن واقعة طالب الجامعة الأمريكية الذي تحرش بعشرات الفتيات وبدأ في ابتزازهن.

وعلّقت رانيا على المقطع، وقالت: «نعم تعرضت للتحرش.. كلمة تعاني منها كل امرأة من سنوات طويلة، وحتى هذه اللحظة نعاني منها، وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان.. حادثه الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاة ليست فردية، بل هناك العشرات أو آلاف مثل هذا الشاب يبيحون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الأقوى، وهذا غير صحيح».

وأضافت: «أنا أواجه التحرش اللفظي يومياً عبر منصات حساباتي الرسمية، وأيضاً الإيميل الخاص بي، الذي يأتي عليه عدد كبير من الرسائل التحرش اللفظي، والتي يستبيحون إرسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر، والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان (عملها، المواصلات، وغيرهما) وأيضاً عبر الهواتف المحمولة، فالتحرش بأنواعه كبير، فلا بد من التصدي له بكل أنواعه المختلفة؛ لأنهم يعلمون أنه ليس لهذا التحرش رادع».

ووجهت نصيحة للفتيات وقالت: «ورسالتي للبنات: متخافيش وواجهي أي متحرش بالبلاغ فوراً عنه».

Advertisements

شاهدي الفيديو :



