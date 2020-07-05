فنانة شابة: «متحرش الجامعة الأمريكية حاول معايا أكتر من مرة!»

شاركت الفنانة الشابة للا فضة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الفيديو والصور «إنستقرام» بمنشور؛ كشفت من خلاله عن علاقتها بالمتحرش أحمد بسام، طالب الجامعة الأمريكية، الذي تحرش بما يقرب من 100 فتاة، وبدأ في ابتزازهن ومساومتهن.

وقالت للا فضة في منشورها: «انتوا مستوعبين المكتوب.. هي الفكرة إن الشخص ده كلمني قبل كده مرة واتنين».

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وتابعت: «أنا فعلاً كنت ممكن أكون مكان أي واحدة من دول، زي ما حد من صحابك أو أختك أو أي حد تعرفه كان ممكن يكون مكان البنات دول»، ثم استكملت كلامها وقالت: «مش عايزة أسمع حد بيقول هي السبب.. مش عايزة حد يقول حرام».

وأنهت حديثها قائلة: «مش عايزة حد يقول مستقبله.. كفاية كده واتكلموا في الموضوع أكتر وأكتر عشان للأسف أهل الحيوان ده رافعين قضية على أول بنت اتكلمت بتهمة التشهير».

يشار إلى أن للا فضة هي ابنة مصور المشاهير خالد فضة، وإحدى المواهب الشابة التي ظهرت خلال الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل «البرنس» مع محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، أحمد داش، ونور اللبنانية.

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