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الكثيرون من محبي أخبار الفن والمشاهير لا يعلمون شيئاً عن الفنانين قبل تحقيقهم للنجاح والشهرة، وسنقدم من خلال التقرير التالي مهن مجموعة من نجوم الفن بالوطن العربي قبل شهرتهم.
حيث أعلن الفنان تامر حسني من قبل، في أحد اللقاءات التي أجراها، أنه كان يعمل في أحد محلات العطور، وعمل أيضاً في محطة بنزين، وأنه كان يجب عليه العمل خلال هذه الفترة؛ لأنه كان يتحمل مسؤولية منزله مع والدته.
أما المطرب اللبناني راغب علامة، فقد أعلن أنه قبل أن يدخل عالم الفن كان يعمل في مجال تصليح التكييفات.
والمفاجأة الكبرى كانت من المطرب اللبناني وائل كفوري، الذي أعلن أنه عمل في أحد محلات الحلاقة قبل شهرته ودخوله عالم الغناء.
وعمل أشرف عبدالباقي في فترة شبابه في العديد من الأعمال، منها أعمال الديكور والمقاولات، وقال في أحد البرامج إنه عمل في ورشة لتصنيع الألوميتال.
ولم تتوقف الأعمال عند الفنانين الرجال فقط، بل وصلت لبعض الفنانات أيضاً؛ حيث عملت الفنانة داليا البحيري قبل الشهرة في مجال السياحة، وعملت مرشدة سياحية لعدة أشهر.
أيضاً الفنانة بسكال مشعلاني التي لم تخجل تماماً من عملها قبل الشهرة، حيث كانت تعمل مضيفة في أحد المطاعم.
ومن المفاجآت الكبرى أيضاً الشاب خالد، الذي عمل في غسيل السيارات بإحدى محطات البنزين، في العاصمة الفرنسية باريس.
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كانت هذه تفاصيل خبر مهن النجوم قبل الشهرة.. منهم بائع آيس كريم وعامل في محطة بنزين ووائل كفوري حلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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